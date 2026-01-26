İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3689
  • EURO
    51,6237
  • ALTIN
    7108.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yolun sonu göründü! Suriye İçişleri Bakanlığı: Silahlarını teslim edenlerin kayıtları alınıyor
Dünya

Yolun sonu göründü! Suriye İçişleri Bakanlığı: Silahlarını teslim edenlerin kayıtları alınıyor

Suriye İçişleri Bakanlığı, Fırat Nehri'nin doğusunun işgal altında olduğu dönemde terör örgütü YPG'yle 'SDG' adı altında hareket eden unsurların silahlarını teslim ederek kayıtlarını yaptırmaya başladığını duyurdu.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 17:41 - Güncelleme:
Yolun sonu göründü! Suriye İçişleri Bakanlığı: Silahlarını teslim edenlerin kayıtları alınıyor
ABONE OL

Suriye İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'den ayrılanlarla ilgili Deyrizor vilayetinde bir merkez açtıkları belirtildi.

Açıklamada, "Deyrizor vilayetindeki İç Güvenlik Komutanlığı, silahlarını güvenlik yetkililerine teslim ettikten sonra Deyrizor vilayetinde tahsis edilen merkezde durumlarının netleştirilmesini isteyen SDG'ye bağlı unsurları kabul etmeye başladı." denildi.

Bu adımın, İçişleri Bakanlığının bölgede istikrarı sağlamlaştırma ve YPG'den ayrılarak sivil hayatlarına dönmek isteyenlere yeni bir fırsat verme çabaları doğrultusunda atıldığı aktarılan açıklamada, "Bu adım ayrıca, silahlarını teslim ederek SDG'den ayrılanların normal hayatlarına dönmeleri adına bir belge alma imkanı da sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında da YPG'den ayrılanların kaydı için Rakka ve Deyrizor'da birer merkez açıldığını açıklamıştı.

  • Suriye İçişleri Bakanlığı
  • YPG teslimat
  • SDG kayıt

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.