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Dünya

Yoon 52 günün ardından tahliye edildi

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanarak devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, mahkemenin fiziksel gözaltı olmaksızın yargılanmasına izin vermesi üzerine cezaevinden tahliye edildi.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 17:48 - Güncelleme:
Yoon 52 günün ardından tahliye edildi
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Yonhap'ın haberine göre, Yoon, "ayaklanmaya teşvik" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından 52 gün boyunca kaldığı Seul Gözaltı Merkezi'nden çıktı.

Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları devam edecek.

Öte yandan, Yoon'a destek amacıyla yaklaşık 600 kişi Seul Gözaltı Merkezi önünde, 2 bin kişi de Başkanlık konutunun girişinde toplandı. Mahkeme kararının arkasında olduklarını gösteren pankartlar taşıyan kalabalık, Yoon'u destekleyen sloganlar attı.

Yoon da destekçilerinin tezahüratları karşısında ellerini salladı ve minnettarlığını ifade etmek için iki kez eğildi.

- YOON SUK YEOL'UN YARGI SÜRECİ

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgusunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, dünkü kararında Yoon'un tutukluluğa itirazını kabul etmiş ve tahliyesine karar vermişti.

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