Yoon Suk Yeol ABD'ye gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Nisan'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden'ın, 26 Nisan'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve eşi Kim Keon Hee'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.

Söz konusu ziyaretin, ABD-Güney Kore ittifakının 70. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildiğini kaydeden Jean-Pierre, liderlerin, iki ülke arasındaki ittifakın önemi ve ABD'nin Güney Kore'ye olan bağlılığını vurgulayacaklarını kaydetti.

Jean-Pierre, Biden ve Yoon'un siyasi, ekonomik, güvenlik ve halkları arasındaki bağları geliştirmeye yönelik kararlılıklarını da ele alacaklarını aktardı.