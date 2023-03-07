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Dünya

Yoon Suk Yeol ABD'ye gidiyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 26 Nisan'da ABD'yi ziyaret edecek.

AA7 Mart 2023 Salı 18:36 - Güncelleme:
Yoon Suk Yeol ABD'ye gidiyor
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ABD Başkanı Joe Biden, 26 Nisan'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden'ın, 26 Nisan'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve eşi Kim Keon Hee'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.

Söz konusu ziyaretin, ABD-Güney Kore ittifakının 70. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirildiğini kaydeden Jean-Pierre, liderlerin, iki ülke arasındaki ittifakın önemi ve ABD'nin Güney Kore'ye olan bağlılığını vurgulayacaklarını kaydetti.

Jean-Pierre, Biden ve Yoon'un siyasi, ekonomik, güvenlik ve halkları arasındaki bağları geliştirmeye yönelik kararlılıklarını da ele alacaklarını aktardı.

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