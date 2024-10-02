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Dünya

YouTube, Snapchat ve TikTok AB'nin takibinde! Bilgi talebinde bulunuldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gereğince, sosyal medya uygulamaları YouTube, Snapchat ve TikTok'tan, öneri sistemlerinin tasarımı ve işleyişi hakkında detaylı bilgi istedi.

DHA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
YouTube, Snapchat ve TikTok AB'nin takibinde! Bilgi talebinde bulunuldu
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan, algoritmalarının kullanıcılara içerik önerirken kullandığı parametreler ve seçim süreci ile ruh sağlığı ve küçüklerin korunmasıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere bazı sistemik riskleri artırmadaki rolleri hakkında bilgi istedi.

15 KASIM'A KADAR SÜRE VERİLDİ

AB, teknoloji firmalarının talep edilen bilgileri 15 Kasım'a kadar sunmaları gerektiğini, yanlış veya eksik yanıt verilmesi halinde şirketlere para cezası kesebileceği belirtildi. AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor. Daha önce, Facebook, Instagram, AliExpress ve TikTok gibi platformları etkileyen DSA kapsamında uyumsuzluk soruşturmaları başlatıldı.

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