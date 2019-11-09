23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Youtube ve Facebook Trump ihbarcısının kimliğini gizleyecek

ABD merkezli Youtube ve Facebook, ABD Başkanı Donald Trump´a azil davası açılmasına yol açan muhbirle ilgili içeriğin platformlarında yer almayacağını açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kimliği verilmeyen bir muhbirin, ABD Başkanı Donald Trump´ın Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelensky´den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden´ı soruşturmasını talep ettiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği şikayetinin ardından ABD Temsilciler Meclisi tarafından Eylül ayında açılan soruşturma süreci devam ediyor. Söz konusu soruşturmalar kapsamında Trump, defalarca muhbirin kimliğinin açıklanmasını talep ederken, muhbirin avukatı ise Cuma günü bunun muhbire zarar verebileceğini söylemişti.

Eylül ayından bu yana devam eden ve haftaya kamuya açık soruşturmaların başlayacağı azil süreci kapsamında ABD merkezli sosyal medya devleri Youtube ve Facebook, muhbirin kimliğine ilişkin içeriklerin platformlarında yer almayacağını duyurdu. Washington Post´ta yer alan haberde, şirketlerin `zarar verici eylemler´ politikaları kapsamında muhbirin kimliğine ilişkin yazılı ve fotoğraflı içeriğin platformlarından engelleneceğini belirttiği söylendi.

 

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

YPG/PKK'lı teröristler Afrinli Cemal'i ikinci defa kaçırdı

YPG/PKK'lı teröristler Afrinli Cemal'i ikinci defa kaçırdı

İmamoğlu'na zor soru: Kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

İmamoğlu'na zor soru: Kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

Cedi Osman'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Cedi Osman'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Toplu taşımadaki en garip yolcular!

Toplu taşımadaki en garip yolcular!

Görenleri şaşırtıyor: 295 bin TL değer biçildi

Görenleri şaşırtıyor: 295 bin TL değer biçildi

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA