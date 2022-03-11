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Dünya

YouTube'dan Rus devlet destekli medya kanallarına engel

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimin engelleneceğini duyurdu.

AA11 Mart 2022 Cuma 23:22 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 23:22
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YouTube'un, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünya genelinde Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimin engelleneceği bildirildi.

Söz konusu erişim engeli kararının hemen uygulamaya konulacağı belirtilen açıklamada, 1000'den fazla kanal ve 15 binden fazla videonun nefret söylemi ve yanlış bilgilendirme politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yakın zamanda Rusya'daki tüm YouTube reklamlarının durdurulduğu anımsatılarak, bunun YouTube'un Rusya'daki platformundan para kazanmanın tüm yollarını kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

Durumun yakından izlenmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, şirketin daha fazla önlem almaya hazır olduğu vurgulandı.

YouTube, mart ayı başında Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın "propaganda ve yanlış bilgi yaymasını önlemek" amacıyla Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurmuştu.

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