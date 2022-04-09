İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2022 Cumartesi / 8 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
Dünya

Youtube'dan Rusya adımı: Erişim engellendi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Youtube kanalına erişim engellendi. Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ABD'yi Rusların haklarını ihlal etmekle suçlayarak, 'ABD, bilginin yayılması konusunda bir tekele sahip olmak istiyor. Buna izin veremeyiz' ifadelerini kullandı.

IHA9 Nisan 2022 Cumartesi 15:59 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 15:59
ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından birçok ülke Rusya'ya yaptırımlar uygularken, son adım Amerikan teknoloji şirketi Google'a ait olan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'tan geldi. Youtube, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın resmi kanalına erişimi engelledi. Duruma Rusya'dan ise tepki gecikmedi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Roskomnadzor, Amerikalı şirket Google'dan Duma'nın Youtube kanalı Duma TV'ye erişimi derhal yeniden başlatmasını ve bu tür kısıtlamaların getirilmesinin nedenini açıklamasını talep etti" denildi. Açıklamada Google'ın yaptırımlar çerçevesinde böyle bir karar alamayacağı ve gerekçe sunulmadığı da belirtilirken, Google tarafından daha önce de benzer bir girişimde bulunulduğu hatırlatıldı.

"ABD, BİLGİNİN YAYILMASI KONUSUNDA BİR TEKELE SAHİP OLMAK İSTİYOR"

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ise ABD'yi Rusların haklarını ihlal etmekle suçlayarak, "ABD, bilginin yayılması konusunda bir tekele sahip olmak istiyor. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.