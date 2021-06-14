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Dünya

Youtube'dan siyasi yasak! Yayınlanmayacak

Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

AA14 Haziran 2021 Pazartesi 23:34 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 23:34
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ABD merkezli video paylaşım platformu Youtube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

Şirket sözcülüğünden Axios'a yapılan yazılı açıklamada, Youtube'un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz." ifadesi paylaşıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.

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