YouTube'un sansürüne karşı Filistin galip geldi: ABD'li aktivistin yasağı kısa sürdü

ABD merkezli video platformu YouTube, işgalci İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı paylaşımlarıyla tanınan aktivist Guy Christensen'in kapatılan hesabını gelen yoğun tepkiler sonrası yeniden erişime açtı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 19:56
YouTube, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı paylaşımları ile bilinen Christensen'in hesabını dün kapattı.

Christensen'in olayı sosyal medyada paylaşmasının ardından çok sayıda tepki geldi.

YouTube ise gelen tepkilerden sonra hesabı tekrar açtı.

Christensen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bunu gerçekten başardık. YouTube, geçen akşam çağrımı reddettikten ve sonsuza kadar yasaklı kalacağımı belirttikten sonra, benim hesabımı ve paramı geri verdi. Bu, kolektif eylem ve dayanışmanın gücü. Eğer birlikte durmazsak, paramparça oluruz." ifadesini kullandı.

Christensen, sosyal medyada İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik sert eleştirileri ve aktivist tavrı ile biliniyor.

