Dünya

YPG daha fazla direnemedi! Şam'da bir imza daha: Haseke ve Kamışlı detayı

Ateşkesin 15 gün uzatıldığı Suriye'de, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında kısmi bir anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Anlaşmanın Haseke ve Kamışlı'da güvenliğin Suriye İçişleri Bakanlığı'na devredilmesini, YPG unsurlarının bulundukları bölgelerde kalmasını ve askeri operasyonların durdurulmasını kapsadığı belirtiliyor.

28 Ocak 2026 Çarşamba 07:52
YPG daha fazla direnemedi! Şam'da bir imza daha: Haseke ve Kamışlı detayı
Ateşkesin 15 gün uzatıldığı Suriye'de, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında kısmi bir anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Reuters'ın Suriyeli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, örgütün elebaşları Mazlum Abdi ve İlham Ahmed dün Suriye hükümetiyle müzakerelerde bulunmak üzere başkent Şam'a gitti.

Görüşmede, bu ay ABD'nin arabuluculuğunda varıldığı belirtilen anlaşmanın sahada nasıl uygulanacağına odaklanıldığı ifade edildi.

HASEKE VE KAMIŞLI DETAYI

Haseke merkezli Habur ağı kaynakları ise görüşmede kısmi bir anlaşmaya varıldığını iddia ederek, anlaşmanın Haseke ve Kamışlı'da güvenliğin Suriye İçişleri Bakanlığı'na devredilmesini, YPG unsurlarının bulundukları bölgelerde kalmasını ve askeri operasyonların durdurulmasını kapsadığı belirtiliyor.

PKK YANDAŞLARI PARTİ BİNASINI BASTI

Terör örgütü PKK yandaşları, Almanya'da da şehirleri yakıp yıktı. Stuttgart ve Köln şehirlerinde örgüt sempatizanları, iktidar partisi CDU'nun merkezlerini bastı. Geçmişte terör örgütü yandaşlarına toleranslı davranan Alman polisi ise son dönemde çok sert müdahale ediyor.

KÜRTLERE ANA DİLDE EĞİTİM

Terör örgütü YPG'nin işgaline ve istismarına son veren Suriye yönetimi, Kürtlerin ötelenen hakları bir bir teslim ediyor.

Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Kürtçenin devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulmasını öngören resmi kararname yayımladı. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde merkezi izleme komitesi kurulacak, müfredat 1 yıl içiresinde hazırlanacak.

YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Kürtçe eğitim kültürel ve dilsel hakların korunması amacıyla uygulanacak.

Kürtçe, isteyen öğrenciler için sınav konusu olacak.

Kürtçe dersleri haftada iki saat olarak okutulacak.

Kürtçe notu genel ortalamaya dahil edilecek, geçme-kalmayı etkilemeyecek.

Kürt vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde okullarda Kürtçe öğretilecek.

Kürtçe öğretmenleri yazılı ve sözlü sınavla belirlenecek.

Rakka'da açılan uzlaşı merkezine gelen Suriyeliler yoğunluk oluşturdu.

