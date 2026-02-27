İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9637
  • EURO
    51,9406
  • ALTIN
    7331.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • YPG ile mutabakat sonrası yeni gelişme: Suriye güçleri işgalden kurtarılan Aynularab'da
Dünya

YPG ile mutabakat sonrası yeni gelişme: Suriye güçleri işgalden kurtarılan Aynularab'da

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığının terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Aynularab'da (Kobani) İç Güvenlik Müdürlüğü binasını resmen devralarak görevine başladığını duyurdu.

AA27 Şubat 2026 Cuma 15:25 - Güncelleme:
YPG ile mutabakat sonrası yeni gelişme: Suriye güçleri işgalden kurtarılan Aynularab'da
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığına bağlı bir heyetin, Aynularap İç Güvenlik Müdürlüğü binası ile polis karakollarında saha incelemesinde bulunduğu belirtildi.

İnceleme sonrası Halep Valiliği İç Güvenlik yetkililerinin, terör örgütü mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığının Aynularap İç Güvenlik Müdürlüğü binasını resmen devralarak göreve başladığı kaydedildi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.