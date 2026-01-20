YPG operasyonun arka planı! Türkiye devreye girdi Suriye ordusunun önü açıldı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde yer alan analiz yazısında Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon süresince Türkiye'nin attığı adımlara ilişkin önemli bilgiler verdi.

Suriye'de Şam ile YPG/SDG'nin ateşkes anlaşması ve operasyon sürecinin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini aktaran Yiğitel, "Sürecin arka planında yaşananları İstihbarat ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklarıma sordum. Operasyonun başarıya ulaşması için ABD'nin SDG'ye desteğini çekmesi ve Suriye Ordusu'nun önünü açması çok önemliydi. Burada devreye Türkiye'nin diplomasi gücü girdi; yoğun görüşme trafiğiyle ABD ikna edildi" dedi.

Yiğitel kendisine konuşan kaynakların herkesin, 'Maduro konusunda ABD'yi neden eleştirmiyorsunuz' dediği günler için "Türkiye Suriye'nin terörden tamamen temizlenmesi için bu pazarlıkları yapıyordu" ifadesini kullandığını kaydetti.

SDG KARARLILIĞI GÖRDÜ

SDG'nin Türkiye'nin kararlılığını gördüğünü anlatan Yiğitel, "Bir yandan da sahada SDG'ye hem kamuoyu önünden hem de gizli yollardan 'kararlılık' ve 'güç kullanma' seçeneğinin masada olduğu iletildi. Askeri destek dahil her türlü senaryoya dair tedbirler alınınca SDG de Türkiye'nin kararlılığını görmüş oldu" ifadelerini kullandı.

CANLI KALKAN TEDBİRİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sahadaki tüm gelişmelerin anlık olarak izlendiğini belirten Yiğitel, "Sivillerin zarar görmemesi için Suriye yönetimiyle yoğun temas kuruldu. Teslim olmak veya bölgeden çekilmek isteyen örgüt mensupları ve ailelerinin güvenli şekilde tahliyesi için koordinasyon sağlandı. Sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kritik altyapı ile tesislerin hedef alınmaması için sahada sürekli girişimlerde bulunuldu" dedi.

BAŞKAN'A ANLIK BİLGİ

Operasyondaki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenli olarak aktarıldığını talimatlar doğrultusunda koordinasyon sağlandığını belirten Yiğitel, "MİT, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile tam eşgüdüm sağlayarak Türkiye'ye yönelik güvenlik risklerinin önlenmesi, yeni tehditlerin ortaya çıkmaması ve olası göç dalgalarının engellenmesi için de çalışma yürüttü" dedi.