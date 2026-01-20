İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2902
  • EURO
    50,7858
  • ALTIN
    6579.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • YPG operasyonunun arka planı! Türkiye devreye girdi Suriye ordusunun önü açıldı
Dünya

YPG operasyonunun arka planı! Türkiye devreye girdi Suriye ordusunun önü açıldı

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik operasyonunu yakından takip eden Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin SDG'ye verilen desteğin çekilmesi konusunda ABD'yi ikna ettiği öğrenildi. Bu gelişmenin Suriye Ordusu'nun önünü açması bakımından önemli olduğu vurgulandı. SDG'nin Türkiye'nin kararlılığını gördüğü ifade edildi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel20 Ocak 2026 Salı 08:55 - Güncelleme:
YPG operasyonunun arka planı! Türkiye devreye girdi Suriye ordusunun önü açıldı
ABONE OL

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde yer alan analiz yazısında Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyon süresince Türkiye'nin attığı adımlara ilişkin önemli bilgiler verdi.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ GÜCÜ ABD'Yİ İKNA ETTİ

Suriye'de Şam ile YPG/SDG'nin ateşkes anlaşması ve operasyon sürecinin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini aktaran Yiğitel, "Sürecin arka planında yaşananları İstihbarat ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklarıma sordum. Operasyonun başarıya ulaşması için ABD'nin SDG'ye desteğini çekmesi ve Suriye Ordusu'nun önünü açması çok önemliydi. Burada devreye Türkiye'nin diplomasi gücü girdi; yoğun görüşme trafiğiyle ABD ikna edildi" dedi.

Yiğitel kendisine konuşan kaynakların herkesin, 'Maduro konusunda ABD'yi neden eleştirmiyorsunuz' dediği günler için "Türkiye Suriye'nin terörden tamamen temizlenmesi için bu pazarlıkları yapıyordu" ifadesini kullandığını kaydetti.

SDG KARARLILIĞI GÖRDÜ

SDG'nin Türkiye'nin kararlılığını gördüğünü anlatan Yiğitel, "Bir yandan da sahada SDG'ye hem kamuoyu önünden hem de gizli yollardan 'kararlılık' ve 'güç kullanma' seçeneğinin masada olduğu iletildi. Askeri destek dahil her türlü senaryoya dair tedbirler alınınca SDG de Türkiye'nin kararlılığını görmüş oldu" ifadelerini kullandı.

CANLI KALKAN TEDBİRİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sahadaki tüm gelişmelerin anlık olarak izlendiğini belirten Yiğitel, "Sivillerin zarar görmemesi için Suriye yönetimiyle yoğun temas kuruldu. Teslim olmak veya bölgeden çekilmek isteyen örgüt mensupları ve ailelerinin güvenli şekilde tahliyesi için koordinasyon sağlandı. Sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kritik altyapı ile tesislerin hedef alınmaması için sahada sürekli girişimlerde bulunuldu" dedi.

BAŞKAN'A ANLIK BİLGİ

Operasyondaki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenli olarak aktarıldığını talimatlar doğrultusunda koordinasyon sağlandığını belirten Yiğitel, "MİT, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile tam eşgüdüm sağlayarak Türkiye'ye yönelik güvenlik risklerinin önlenmesi, yeni tehditlerin ortaya çıkmaması ve olası göç dalgalarının engellenmesi için de çalışma yürüttü" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.