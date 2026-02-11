YPG planına darbe Epstein'dan çıktı: Projeyi Türkiye yok etti

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgelerinden terör örgütü PKK/YPG ile ilgili önemli bir detay çıktı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Epstein skandalı ile gündeme gelen Ünlü Dilbilimci Noam Chomsky, tarafından Esptein'e 28 Eylül 2015 'te yollanan bir e-postada Suriye'deki iç savaşta Pentagon'un bölgedeki faaliyetlerinden bahsedilerek, "ABD, birkaç yıl boyunca 'ılımlı' isyancıların (YPG/PKK) eğitimi için yüz milyonlarca dolar harcadı. Pentagon bu 50 kişinin tamamını Suriye'ye gönderdi ve onlar da anında ya yok edildi ya da El-Nusra Cephesi'ne katıldı; görünüşe göre Türk istihbaratının işbirliğiyle. Pentagon şimdi elinde yaklaşık 4 ya da 5 savaşçı kaldığını söylüyor" ifadeleri dikkat çekti.

- JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

