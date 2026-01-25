İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

YPG sivilleri alıkoydu! Yüzlerce kimlik kartı bulundu

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetinde çoğunluğu kadınlara ait olmak üzere Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait olduğu belirtilen yüzlerce kimlik kartı bulunduğu bildirildi.

AA25 Ocak 2026 Pazar 15:57 - Güncelleme:
YPG sivilleri alıkoydu! Yüzlerce kimlik kartı bulundu
Suriye televizyonunun haberine göre, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait yüzlerce kimlik kartı çevreye atılmış halde bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise çoğu kadınlara ait kimlik kartlarının eski Rakka Köprüsü civarına atıldığı aktarıldı.

Görüntülerde, köprü civarında bulunan yüzlerce kimliğin birçoğunun kadınlara ait olduğu görülüyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi'nin teslim alındığını duyurmuştu.

