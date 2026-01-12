İSTANBUL 3°C / -1°C
YPG ve Esedçilerden ortak takviye! Suriye'den sert tepki: Bunun karşısında elimiz kolumuz bağlı kalmayacak

Halep'te gerilim arıyor. Suriye ordusu terör örgütü YPG/SDG'ye gözdağı verdi. Halep'in doğu kırsalında YPG/SDG'nin tahkimat faaliyetlerine karşı sert sert uyarıda bulunarak, 'YPG/SDG'nin herhangi bir eylemi sert karşılık bulacak' dedi. Suriye ordusu, bölgede konuşlanan takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik Esed rejiminin unsurlarının yer aldığını açıkladı.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
YPG ve Esedçilerden ortak takviye! Suriye'den sert tepki: Bunun karşısında elimiz kolumuz bağlı kalmayacak
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in doğu kırsalındaki tahkimatına dikkati çekerek, herhangi bir askeri eyleme sert karşılık vereceğini bildirdi.

Suriye haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Halep'in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG'nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı belirtildi.

Ordu yetkilileri, "takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Suriye ordusunun sahadaki durumu doğrudan ve acil şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, örgütün söz konusu tahkimatının tehlikeli bir tırmanma olduğu vurgulandı.

Ordu yetkilileri, Suriye ordusunun, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla yanıtlanacağını vurgulayarak, "Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

YPG'nin kozları tek tek elinden alınıyor! Suriye operasyonları Fırat'ın doğusuna kaydırabilir
