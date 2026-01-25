İSTANBUL 16°C / 10°C
  YPG yandaşları İngiltere'de terör estirdi: Vatandaşlara saldırdılar
Dünya

YPG yandaşları İngiltere'de terör estirdi: Vatandaşlara saldırdılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü YPG yandaşlarının düzenlediği eylem sırasında bazı vatandaşlara sözlü ve fiziki saldırı gerçekleşti, olaylara polis müdahale etti.

25 Ocak 2026 Pazar 00:21
YPG yandaşları İngiltere'de terör estirdi: Vatandaşlara saldırdılar
ABONE OL

Terör örgütü YPG yandaşları, Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürmesi üzerine örgütün Avrupa genelinde yaptığı çağrının ardından Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Buradaki eylemin ardından terör örgütü yandaşları, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişine doğru yürüyüşe geçti.

Bu sırada bir grup terör örgütü yandaşı, bazı vatandaşlara saldırdı. Terör örgütü yandaşları, iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunurken tarafları polis ayırdı.

Terör örgütü YPG yandaşlarının eylemi, Downing Sokağı girişinde sloganların atılmasıyla sona erdi.

