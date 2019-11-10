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YPG’den AB’ye DEAŞ tehdidi

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturma hayali suya düşen YPG/PKK, Avrupa Birliği’ni (AB) DEAŞ’lıları serbest bırakmakla tehdit ederek Türkiye’ye karşı harekete geçirmeye çağırdı.

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Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde siyasi paravanı Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı İlham Ahmed, Reuters’a verdiği mülakatta AB üyesi ülkeleri hedef aldı. Ahmed, Türkiye’ye karşı daha sert bir tavır ortaya koymazsa yakında Avrupa’nın yeni bir DEAŞ’lı terörist dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Reuters’a konuşan Ahmed, “ABD’nin keyfi şekilde geri çekilmesi ile oluşan tehdit çok büyük. Birçok DEAŞ mensubu kaçtı ve terör eylemlerine devam etmek için ülkelerine dönecekler” dedi.  Ahmed, bunun Avrupa için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

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