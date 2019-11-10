YPG’den AB’ye DEAŞ tehdidi

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde siyasi paravanı Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı İlham Ahmed, Reuters’a verdiği mülakatta AB üyesi ülkeleri hedef aldı. Ahmed, Türkiye’ye karşı daha sert bir tavır ortaya koymazsa yakında Avrupa’nın yeni bir DEAŞ’lı terörist dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Reuters’a konuşan Ahmed, “ABD’nin keyfi şekilde geri çekilmesi ile oluşan tehdit çok büyük. Birçok DEAŞ mensubu kaçtı ve terör eylemlerine devam etmek için ülkelerine dönecekler” dedi. Ahmed, bunun Avrupa için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.