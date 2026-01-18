İSTANBUL 4°C / 1°C
Dünya

YPG'den kurtulan Tabka halkında büyük sevinç: Rejim şimdi düştü

Suriye'nin Rakka ilinin Tabka kentinde halk, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını sokaklara çıkarak kutladı. Suriye vatandaşı Abdullah Şilaş, 'Tam bir baskı hayatı vardı. Halkın ne kadar sevinçli olduğuna bakın. Allah tüm Suriye halkına bu mutluluğu nasip etsin. Rejim şimdi düştü.' dedi.

18 Ocak 2026 Pazar 14:32
YPG'den kurtulan Tabka halkında büyük sevinç: Rejim şimdi düştü
Suriye'nin Tabka ilçesinde araçlarıyla sokaklara çıkarak kutlama yapan Suriyeliler, AA muhabirine bölgenin YPG/SDG'den kurtarılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Yerel kıyafetlerini giyerek araçlarıyla Tabka caddelerine çıkanlar Suriye bayrakları taşırken çocuklar dahil çok sayıda Suriyeli Tabka Meydanı'nda bir araya geldi.

Suriyeli Hüseyin Hacı Ömer el-Ahmed, "Allah'a şükür, (Tabka'nın) kurtarılmasından sevinçliyiz. Allah, Suriye ordusuna zaferler versin." dedi.

- "REJİM ŞİMDİ DÜŞTÜ"

Abdullah Şilaş ise "Zaferden memnunuz. Emniyet güçlerini ve orduyu karşılıyoruz. İşte buradaki insanlar sevincini gösteriyor." diye konuştu.

YPG/SDG'nin kontrolü sırasında "baskıya uğradıklarını belirten Şilaş, şöyle devam etti:

"Üzerimizde baskı vardı. Hareket edemiyorsunuz, hiçbir yere gidemiyorsunuz, her zaman sokağa çıkma yasağı var, kendinizi ifade edemiyorsunuz, görüşleriniz bastırılıyor.

Tam bir baskı hayatı vardı. Halkın ne kadar sevinçli olduğuna bakın. Allah tüm Suriye halkına bu mutluluğu nasip etsin. Rejim şimdi düştü."

Kutlama yapan bir başka Suriyeli de Tabka'dan sonra Suriye'nin diğer bölgelerinin de YPG/SDG'den kurtarılması temennisinde bulunarak "Biz sadece nefes alıyorduk." ifadeleriyle maruz kaldıkları baskıyı dile getirdi.

- "SURİYE'YE GERİ DÖNDÜK"

Tabka'da kutlama yapan Mizar Azad ise bölgede YPG/SDG'nin "zulmünün bittiğini" söyleyerek halkın bunu kutlamak için sokaklara çıktığını anlattı.

YPG/SDG'nin bölgedeki kontrolünü "Esed'in zulmünden bir farkı yoktu" diyerek anlatan Azad, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle Suriye'ye geri döndük. Önceden işgal altındaydık." şeklinde konuştu.

Suriye resmi ajansı SANA, gece saatlerinde Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesine dayandırdığı haberinde, ordunun stratejik öneme sahip Tabka kentinde kontrolü tamamen sağladığını duyurmuştu.

