YPG'den sahte videoyla fitne girişimi! Suriye ordusu Kürt halkına seslendi

Suriye resmi ajansı SANA, ordunun Operasyon Birimine dayandırdığı haberinde, terör örgütü YPG/SDG içindeki PKK militanlarının, asılsız ve tehlikeli söylentiler ile sahte videolar yayarak ülkedeki Kürt vatandaşlarını ordu hakkında korkutmaya çalıştığını belirtti.



Kürtlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğu ve ordunun Kürt halkını korumayı hedeflediğine yer verilen açıklamada, "Kürt halkımıza sesleniyoruz; Suriye'nin tamamı sizin vatanınızdır. İstediğiniz zaman gerilim yaşanan bölgelerden çıkarak dilediğiniz herhangi bir bölgeye gidebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

PKK'lı teröristlerin ordu ile Kürt halkı arasında fitne çıkarmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, terör örgütünün bölgedeki "yıkıcı ve yayılmacı hayallerinin son günlerini yaşadığı" kaydedildi.

SURİYE ORDUSU, RAKKA'DAKİ EL-AKTAN HAPİSHANESİ VE ÇEVRESİNDEKİ YPG/SDG UNSURLARINI AYNULARAB'A SEVK EDİYOR

Suriye ordusu, Rakka vilayetindeki el-Aktan Hapishanesi ve çevresinde konuşlu Suriyeli ve yabancı terör örgütü YPG/SDG unsurlarını, Halep'in doğusundaki Aynularab'a (Kobani) sevk etmeye başladı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nin devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin kısa süre önce el-Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan YPG/SDG unsurlarını Aynularab'a taşımaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu adımın, uluslararası arabuluculuklar eşliğinde varılan ve güvenliğin sağlanması ile gerilimin düşürülmesini amaçlayan bir anlaşma kapsamında atıldığı belirtilerek, anlaşmanın devletin Rakka başta olmak üzere ülke genelinde egemenliğini yeniden tesis etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Bu kapsamda, Suriye vatandaşı ve yabancı unsurlardan oluşan YPG/SDG mensuplarının el-Aktan Hapishanesi ve tüm eklentilerinden çıkarılacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu unsurların yalnızca hafif bireysel silahlarla ve ilgili makamların denetiminde Aynularab yönüne sevk edileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, el-Aktan Hapishanesi'nin tamamının, terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluların bulunduğu bölüm de dahil olmak üzere, Suriye Ordusu birlikleri ve ilgili güvenlik kurumları tarafından devralınacağı, tutukluların Suriye yasalarına uygun şekilde yönetileceği ifade edildi.

Sevk ve çekilme sürecinin yaklaşık 800 YPG/SDG unsurunu kapsadığı vurgulanan açıklamada, bu adımın bölgede askeri gerilimin önlenmesi, idari ve güvenlik yetkilerinin barışçıl biçimde devri ve Rakka'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla atıldığının altı çizildi.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının bu sürecin, devlet kurumlarının tüm bölgelerde yeniden faaliyete geçirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve toplumsal huzurun korunmasına yönelik devlet vizyonu çerçevesinde yürütüldüğünü teyit ettiği kaydedildi.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.