Şam yönetimi ile PKK/ YPG'nin uzantısı SDG, ateşkes ve askeri idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören kapsamlı bir mutabakata vardı. Mutabakata göre, YPG'liler Suriye ordusuna entegre edilecek.

SEÇENEKLERİ TÜKENDİ

The National'a konuşan elebaşı Mazlum Abdi'nin bir akrabası, YPG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin son gelişmeler karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve psikolojik olarak çöktüğünü dile getirdi. Akrabasının ifadelerine göre, "Mazlum Abdi'nin hayalleri bitti. Seçeneği kalmadı. Yıkılmış durumda." Aynı kaynak, teröristbaşı Abdi'nin artık örgütün ve kendisinin "daha büyük bir projenin kurbanı" haline geldiğini kabul ettiğini aktardı. Abdi'nin, sahadaki dengelerin değişmesiyle birlikte uzun süredir izlenen stratejinin çöktüğünü yakın çevresine açıkça ifade ettiği belirtiliyor.

ABD'YE KIRGINLIK YAŞIYOR

İddiaya göre elebaşı Abdi, ABD'den uzun süre aldığı askeri desteğin, beklediği gibi siyasi bir karşılığa dönüşmemesini en büyük sorun olarak görüyor. Yakın çevresine, sahada verilen desteğin masada korunmadığını ve bu nedenle manevra alanının tamamen daraldığını söylediği aktarılıyor. Bu durumun, Abdi açısından ciddi bir hayal kırıklığı yarattığı vurgulanıyor.