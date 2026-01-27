Suriye ordusunun operasyonundan kaçarak hapishanelerdeki DEAŞ'lı teröristleri salan, ardından da siyasi şantaja kalkışan terör örgütü YPG/SDG'nin oyunu bozuldu. ABD yönetimi, DAEŞ'la mücadelede YPG/SDG'yi devre dışı bırakarak, Suriye hükümetiyle çalışacaklarını duyurdu. Suriye yönetimi ile Irak arasında varılan anlaşma kapsamında binlerce DEAŞ'lı terörist Irak'taki hapishanelere taşınacak.

İLK SEVKIYAT GERÇEKLEŞTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçen hafta bir araya gelerek DEAŞ'lı Irak'a nakledilmesini görüştü. CENTCOM, Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ'lının Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakledildiğini açıkladı. Pazar günü ise 300 teröristin daha sevk edildi. Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan da Suriye'de cezaevlerinde tutulan Iraklı ve yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin teslim alınmaya başladığını duyurdu. Amerikan askerlerinin koordinasyonunda yapılacak sevkiyatta, teröristlerin bir kısmının kara yolu, bir kısmının ise helikopterlerle yapılacağı öğrenildi. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, Suriye'de ülkede 8 bin 400 bin DAEŞ'li terörist bulunuyor. Haseke Sanayi Hapishanesi ve Kamışlı'daki Alaya Hapishanesi'nde toplan 5 bin teröristin bulunduğu tahmin ediliyor.

YPG, çatışmalar sırasında 150 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı, Suriye ordusu bu teröristlerin 90'nını yeniden yakaladı.

70 AYRI ÜLKE VATANDAŞI

70 ayrı ülkenin vatandaşı olan bu teröristlerin 3 bininin Irak vatandaşı, 70'inin ABD vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Bu teröristlerin aileleri ve çocukları olduğu belirtilen yaklaşık 35 bin kişi de kamplarda barınıyor. ABD, DEAŞ'la mücadele için SDG'ye 150 milyon dolar ödemişti.

DEAŞ'lı tutukluların yeni adresi Irak Nasiriye'deki El-Hut Hapishanesi ve Bağdat'taki Cropper Hapishanesi'nin olması bekleniyor.

ABD'DEN IRAK'A TEŞEKKÜR TELEFONU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü. Rubio, DEAŞ mensuplarının Irak'taki güvenli tesislere nakli ve burada tutulmasına yönelik Irak hükümetinin girişim ve liderliğini takdir etti. Taraflar, Irak'ta bulunan yabancı uyruklu kişilerin vatandaşı oldukları ülkelere hızla iadesi ve adaletin önüne çıkarılmasına yönelik diplomatik çabaları da değerlendirdi.