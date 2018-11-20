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Terör örgütü YPG/PKK Haseke'de protestoculara ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ilinin Irak sınırındaki Şeddadi ilçesinde gösteri düzenleyen halka ateş açtı.

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Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de terör örgütü YPG/PKK'nın, baskı ve yüksek vergi dayatmasına karşı üç gün önce başlatılan protestolarda dün gece halkın üzerine havan atmasının ardından gösteriler şiddetlendi.

Olayların bastırılmasında ABD'nin destek verdiği müttefiki YPG/PKK göstericilere ağır silahlarla ateş açtı.

Göstericiler arasında yaralananlar olduğu bildirildi.

Örgütün giriş ve çıkışları kapattığı ilçede, şimdilik sükunet hakim.

Şeddadi, Suriye'nin Irak sınırında, Haseke ve Deyrizor illerinin kesişiminde yer alıyor. Her iki ilde de sıklıkla YPG/PKK karşıtı gösteriler düzenleniyor.

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