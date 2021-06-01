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Dünya

YPG/PKK, Münbiç'te halkın tepkisini ''sokağa çıkma yasağı''yla önlemeye çalışıyor

Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkan sivillerin protestolarını 'sokağa çıkma yasağı'yla engellemeye çalışıyor.

AA01 Haziran 2021 Salı 07:26 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 07:27
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YPG/PKK'nın 2016 yılından bu yana işgalindeki Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'te halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasına karşı çıkarak dünden bu yana protestolar düzenliyor. Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için gece yarısı itibariyle 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirdi.

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına alma gerekçesiyle alıkoyan örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti. YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 1 sivil öldü, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkeklere bir yıl civarında sürelerle zorla sözde zorunlu askerlik uygulaması dayatıyor. Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

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