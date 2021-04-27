AA 27 Nisan 2021 Salı 11:59 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 12:11

Kamışlı ilçe merkezi, 20-25 Nisan'da YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimine bağlı "Difa El-Vatani (Ulusal Güvenlik)" adlı silahlı milis gücü arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oldu.

İki taraftan da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı çatışmalarda, YPG/PKK'lı teröristler, rejim güçlerinin kontrolündeki Tay Mahallesi'ni ele geçirdi.

Bu sürede Esed rejimi güçlerinin mahalleyi tekrar kontrolüne almaya çalışması çatışmaları şiddetlendirirken, mahalle sakinleri de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

- YPG/PKK, anlaşmayı yerine getirmiyor

Kent merkezini birlikte yöneten taraflar arasındaki çatışmaları yatıştırmak için Rusya, bir kez daha devreye girdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Fırat'ın doğusundaki bölgelerden sorumlu üst düzey komutanları, 25 Nisan Pazar günü Kamışlı Havalimanı'nda, çatışan tarafların temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, YPG/PKK'lı teröristlerin Tay Mahallesi'nden çekilmesi ve yerlerine rejime bağlı polis güçlerinin girmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Buna karşılık taraflar, Esed rejimine bağlı Difa El-Vatani güçlerinin mahalleye girişine de izin verilmeyeceği konusunda anlaştı.

Anlaşmanın ardından Rusya ve rejim güçleri, YPG/PKK'ya Tay Mahallesi'nden çekilmeleri için 1 gün süre tanıdı. Ancak terör örgütü, tanınan sürenin dolmasına rağmen halen mahalleden çekilmeye yanaşmıyor.

Anlaşmanın ardından Tay Mahallesi sakinleri, evlerine dönmeye başladı.

Rusya ara buluculuğundan varılan anlaşmanın ardından çatışmalar yatışırken, taraflar arasındaki gerginlik sürüyor.

- Rejimin Kamışlı'daki varlığı

Tay Mahallesi, Esed rejiminin Kamışlı ilçe merkezinde eline tuttuğu en büyük mahalleydi.

Terör örgütünün mahalleyi ele geçirmesinin ardından rejim güçlerinin kent merkezindeki varlığı sadece Halko Mahallesi, "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölge ve havalimanıyla sınırlı kaldı.