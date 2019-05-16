Terör örgütü YPG/PKK'dan DEAŞ bahanesiyle Araplara gözdağı

AA'ya bilgi veren yerel kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin doğusunda işgal ettiği Deyrizor ilinde Arapların yoğunlukla yaşadığı Şıheyl ilçesinde dün DEAŞ'ın gizli hücrelerine karşı sözde operasyon başlattığını bildirdi.

YPG/PKK karşıtı gösterilerin merkezi haline gelen Şıheyl ilçesine saldıran terör örgütü, Arap nüfusun yoğun ve aşiretlerin güçlü olduğu ilçede güç gösterisi yaparak halkın direnişini sona erdirmeyi amaçlıyor.

Örgüt, dün gece "DEAŞ kalıntılarını" yakalama bahanesiyle Şıheyl'in çevresindeki yaklaşık 200 dönümlük araziyi ateşe verdi.

Irak sınırında yer alan ve Fırat'ın ikiye böldüğü Deyrizor ilinin doğusunda ABD destekli YPG/PKK, batısında ise Beşşar Esed rejimi ve müttefiği İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Deyrizor'da Arap halk, 25 Nisan'dan bu yana YPG/PKK karşıtı gösteriler düzenliyor.