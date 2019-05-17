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YPG/PKK’ya isyana DEAŞ operasyonu

İşgal ettiği Deyrizor kentinde Arapların isyanını kan dökerek bastıramayan terör örgütü YPG/PKK, bu sefer DEAŞ yalanına sarıldı. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle operasyon başlatan YPG’li teröristler, 20 göstericiyi tutukladı.

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Terör örgütü YPG/PKK’nın işgal ettiği Suriye’nin Deyrizor kentinde sivillere yönelik zulmü sürüyor. Teröristlerin zorla askere alma uygulamasını, keyfi tutuklamalarını ve topraklarını gasp etmesini protesto eden Arap aşiretlerinin iki hafta önce başlayan isyanı durmayınca YPG/PKK akıl almaz bir yönteme başvurdu. “İşgale hayır” pankartı açan isyancıların üzerine Amerikan helikopterleriyle ateş açarak geçen hafta 6 sivili katleden YPG’li teröristler, şimdi de DEAŞ’la mücadele bahanesiyle bölgede sözde operasyon başlattı.  

ARAZİLER ATEŞE VERİLDİ 

Yerel kaynaklar, Şıheyl ilçesinde başlatılan sözde operasyonda isyanında başı çeken Arap aşiretlerinin kanaat önderlerinin evlerinin basıldığını bildirdi. YPG’li teröristlerin “DEAŞ kalıntılarını” yakalama bahanesiyle Şıheyl’in çevresindeki yaklaşık 200 dönümlük araziyi ateşe verdiği belirtilirken, 20 aşiret liderinin de tutuklandığı aktarıldı. YPG/PKK karşıtı gösterilerin merkezi haline gelen ilçeye saldıran terör örgütü, Arap nüfusun yoğun ve aşiretlerin güçlü olduğu ilçede güç gösterisi yaparak halkın direnişini sona erdirmeyi amaçlıyor.   

AŞİRET YÖNETİME TALİP  

Saldırıların yoğunlaşması üzerine Şıheyl’deki Akaidat aşireti ise acil durum toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası YPG/PKK’nın zulmüne daha fazla dayanamayacaklarını bir kez daha ifade eden aşiret, teröristlerin hamini ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ilçenin yönetiminin aşirete verilmesi çağrısı yaptı. 

TERÖRİSTLER ŞAM’I SUÇLADI

Deyrizor’daki isyana ilişkin açıklama yapan terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Arap aşiretlerinin protestolarından Esad rejiminin sorumlu tuttu. Teröristlerden yapılan açıklamada, Şam rejiminin bazı Arap aşiretleri üzerindeki nüfuzunu kullanarak Arapları protesto düzenlemeleri için kışkırttığı savunuldu. Esad rejimi pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden ‘YPG/PKK’nın işlediği suçlara’ karşı harekete geçilmesini istemişti.

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