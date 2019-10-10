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''YPG/PKK’ya tepki Kürt düşmanlığı değil''

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sağduyulu analizinde, “Ankara’nın YPG’nin silahlandırılmasına tepkisini Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir” yorumunu yaptı.

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Başkan Erdoğan ile Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi sonrası ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekme kararının etkisi sürüyor. Amerikan basınında kararın ilk gününde Türkiye’yi hedef alarak terör örgütü YPG/PKK’ya sahip çıkan değerlendirmelerin yerini sağduyulu yorumlar almaya başladı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan bir makalede, “Ankara’nın YPG’nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu tıpkı El Kaide’ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlamaya benziyor” değerlendirmesinde bulunuldu. 

MEŞRU ŞİKÂYETLER 

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran ve Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Reynolds, WSJ için “Türkiye’nin ABD’ye Karşı Meşru Şikayetleri Var” başlığıyla makale kaleme aldı. Trump’ın, Suriye’nin kuzeyindeki “PKK ile ilişkili Kürtlerden” desteğinin çekmesinde haklı olduğunun vurgulandığı makalede, “Türkiye’nin güney sınırını YPG’den korumaktaki kararlılığı, genelde kötü amaçlı bir şey gibi görülüyor. Ancak, YPG’nin PKK ile temel bağları var ve bunu dönemin Savunma Bakanı Ash Carter Nisan 2016’da Kongre’de verdiği bir ifadede belirtmişti” bilgisi paylaşıldı.      

PKK TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDİYOR 

Türkiye’nin ABD’ye karşı 3 temel sorunu bulunduğunun altı çizilen makalede, bunlardan ikisinin Suriye’de Esad rejimine karşı ve Rus uçağının düşürülmesi sonrası Türkiye’nin yalnız bırakılması ile FETÖ elebaşının Pensilvanya’da ikametine izin verilmesi olduğu kaydedildi. Makalede, Türkiye’nin üçüncü ama en önemli şikayetinin ise Obama yönetiminin 2016’da aldığı YPG mensuplarını silahlandırma ve eğitme kararı olduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: “ABD, Türkiye ile çalışmak yerine, PKK’nın Suriye kanadı YPG’yi desteklemeyi seçti. Türk halkı bu örgütü yıllardır süren bir savaşın ve on binlerce insanın ölümünün sorumlusu olarak görüyor. PKK, Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük bir tehdit teşkil ediyor ve tüm siyasi yelpazedeki Türkler, bu örgütten nefret ediyor.  Ankara’nın YPG’nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu tıpkı El Kaide’ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlamaya benziyor.”

PENTAGON'UN HABERİ VARMIŞ

Pentagon’un “Başkan Donald Trump’ın kararı” şeklinde yansıtmaya çalıştığı Suriye’den Amerikanlı askerlerin ayrılmasından haberdar olduğu ortaya çıktı. Reuters haber ajansı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Trump ile Erdoğan arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesine katıldığını yazdı. Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Beyaz Saray bir basın açıklamasıyla Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon yapacağını, ABD’nin bu operasyona müdahil olmayacağını ve bölgedeki ABD askerlerini de çekeceğini açıklamıştı. 

ABD UYARDI TERÖRİSTLER BOŞALDI

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekatı için bölgen çekilen ABD, terör örgütü YPG/PKK ile birlikte hareket etmeyi sürdürüyor. Washington Post gazetesinin ABD’li yazarı David Ignatius, Washington’ın Türkiye’nin harekatı öncesi hedef alınacak bölgeleri YPG’li teröristlere bildirdiğini söyledi. Twitter’dan açıklama yapan Ignatius, “ABD’li kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, Türkiye’nin hava ve kara saldırıları öncesi Pentagon YPG/PKK’yı uyardı. YPG’liler, Tel Abyad ‘daki mevzileri boşalttı” dedi. 

TERÖRE FRANSIZ KALKANI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yine terörü seçti. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada Fransa lideri Macron’un terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı SDG Sözcüsü Cihane Ahmed ile önceki gün yüz yüze görüştüğü duyuruldu. Açıklamaya göre Macron, Ahmed’e, Fransa’nın SDG ile dayanışma içinde olduğunu söyledi. Açıklamada “Görüşme, Türkiye’nin harekatı karşısında Fransa’nın endişesini teyit için fırsat oluşturdu” denildi. 

‘DEAŞ hortladı’ kampanyası başladı 

Batı medyası ve YPG/PKK, Fırat’ın doğusunun terörden temizlenmesi adına düzenlenecek harekata engel olmak adına DEAŞ kartını masaya sürdü. Batı basınında çıkan analizlerde sık sık terör örgütü DEAŞ’ın canlanacağı yorumları yapılırken, YPG/PKK da Rakka’daki merkezlerine saldırı düzenlendiğini öne sürdü. İngiliz Times gazetesi dünkü haberinde, DEAŞ’lıların tutulduğu hapishaneleri ve ailelerinin yer aldığı kampları kontrol eden YPG’li teröristlerin, Türkiye saldırısına karşı koymak için buraları terk etmeye başladığını iddia etti. Haberde 100 bine yakın DEAŞ’lının serbest kalabileceği vurgulanırken, İngiliz Telegraph gazetesi de ABD’nin YPG/PKK’ya ihanet etmesi durumunda DEAŞ’ın canlanacağı yorumunu yaptı. Öte yandan, Batı’nın Türkiye’yi durdurmak üzere başlattığı DEAŞ propagandası sürerken YPG’li teröristler ise Rakka’daki merkezlerine saldırı düzenlendiğini öne sürdü. 50’den fazla DEAŞ’lının Al Basel Üssü’nü ele geçirmeye çalışıldığını belirten terör örgütü DEAŞ yalanıyla Batılılara istediği kozu vermeye çalıştı.

BMGK’da Suriye toplantısı istediler

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talep etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüşmek üzere toplantı talebinde bulundu. Konseyin bugün kapalı oturumda toplanması bekleniyor.      

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