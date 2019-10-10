''YPG/PKK’ya tepki Kürt düşmanlığı değil''

Başkan Erdoğan ile Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi sonrası ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekme kararının etkisi sürüyor. Amerikan basınında kararın ilk gününde Türkiye’yi hedef alarak terör örgütü YPG/PKK’ya sahip çıkan değerlendirmelerin yerini sağduyulu yorumlar almaya başladı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan bir makalede, “Ankara’nın YPG’nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu tıpkı El Kaide’ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlamaya benziyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

MEŞRU ŞİKÂYETLER

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran ve Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Reynolds, WSJ için “Türkiye’nin ABD’ye Karşı Meşru Şikayetleri Var” başlığıyla makale kaleme aldı. Trump’ın, Suriye’nin kuzeyindeki “PKK ile ilişkili Kürtlerden” desteğinin çekmesinde haklı olduğunun vurgulandığı makalede, “Türkiye’nin güney sınırını YPG’den korumaktaki kararlılığı, genelde kötü amaçlı bir şey gibi görülüyor. Ancak, YPG’nin PKK ile temel bağları var ve bunu dönemin Savunma Bakanı Ash Carter Nisan 2016’da Kongre’de verdiği bir ifadede belirtmişti” bilgisi paylaşıldı.

PKK TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDİYOR

Türkiye’nin ABD’ye karşı 3 temel sorunu bulunduğunun altı çizilen makalede, bunlardan ikisinin Suriye’de Esad rejimine karşı ve Rus uçağının düşürülmesi sonrası Türkiye’nin yalnız bırakılması ile FETÖ elebaşının Pensilvanya’da ikametine izin verilmesi olduğu kaydedildi. Makalede, Türkiye’nin üçüncü ama en önemli şikayetinin ise Obama yönetiminin 2016’da aldığı YPG mensuplarını silahlandırma ve eğitme kararı olduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: “ABD, Türkiye ile çalışmak yerine, PKK’nın Suriye kanadı YPG’yi desteklemeyi seçti. Türk halkı bu örgütü yıllardır süren bir savaşın ve on binlerce insanın ölümünün sorumlusu olarak görüyor. PKK, Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük bir tehdit teşkil ediyor ve tüm siyasi yelpazedeki Türkler, bu örgütten nefret ediyor. Ankara’nın YPG’nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu tıpkı El Kaide’ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlamaya benziyor.”