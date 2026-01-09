YPG/SDG'ye verilen süre doldu! Operasyon başladı

Suriye'nin Halep kent merkezinde orduyla girilen çatışmalardan sonra bölgeden çıkmak için tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açtı.

24 EKİBİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

#SONDAKİKA 24 Ekibi Halep'te çatışma ortasında kaldı



Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Ordu birlikleri, Eşrefiyye'nin ardından Beni Zeyd Mahallesi'nin büyük bölümünü... pic.twitter.com/0tkoIH9u5d — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 9, 2026

Halep'te Suriye ordusunun operasyon bölgesi olan Eşrefiyye-Şeyh Maksud mahalleleri hattında bulunan AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, örgüt mensupları Cendul kavşağı mevkiinde güvenlik güçlerine ateş açtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Halep'te operasyonlara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ordunun terör örgütü hedeflerini ağır silahlarla hedef aldığı operasyon Şeyh Maksud Mahallesi'ni çeviren farklı noktalardan yeniden başladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, mahalledeki sivillerden güvenlikleri için TSİ 16.00-18.00 arasında kendileri için oluşturulan insani koridoru kullanarak operasyon bitene kadar bölgeden ayrılmalarını istemişti.

Suriye Devlet Televizyonu El Ihbariyye de operasyonun yeniden başladığını bildirirken, haberinde, "Temizlik tamamlandığında mahalle, güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına devredilecek ve çalışmalar derhal başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

YPG/SDG, FIRAT NEHRİ'NİN DOĞUSUNA TAHLİYE UZLAŞMASINI BOZDU

Suriye ordusu, dün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde hakimiyet sağlamıştı.

Suriye Savunma Bakanlığının saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk ederek Fırat Nehri'nin doğusuna tahliyeyi kabul etmesi istenmişti.

İşte dakika dakika yaşananlar:

23:27 Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı.

20:14 Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep'in Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütü SDG'ye ait 12 numaralı stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini duyurdu. Galyun, örgütün söz konusu noktanın hastane olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunduğunu ve bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, imha edilen yerin büyük çaplı bir cephanelik olduğunu belirtti. Suriye ordusunun sivilleri korumak amacıyla güvenli koridorlar açtığını ve tahliye sürelerini defalarca uzattığını hatırlatan Galyun, buna karşılık terör örgütünün Halep'teki yerleşim yerlerini hedef alarak sivil can kayıplarına yol açmaya devam ettiğini vurguladı.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG unsularının yuvalandığı yerlerin haritalarını paylaşarak bu noktaların hedef alınmasının planladığını belirterek sivillerin bu alanlardan uzak durmaları istedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın Şam'a gittiği duyuruldu.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG mensuplarının sıkıştığı Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ila 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirildi.

Suriye ordusu "Şeyh Maksud'dan çıkın" uyarısı yaptı. Halep'te YPG'ye operasyonun saat 18:00'da başlayacağı öğrenildi.

Halep'te tahliyeye direnen teröristler ateş açtı.

Güvenlik kaynakları, Halep'te Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmaların Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde yakından izlendiğini belirterek, "Sivil halkın güvenliği ve muhtemel göç dalgalarının önlenmesi temel önceliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için "tahliye" süreci başladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre doldu.

04.29 Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.

02.09 Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Halep Valisi Azzam el-Garib, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdulgani ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulkadir Tahhan, Eşrefiyye mahallesinde incelemelerde bulundu.

01.35 Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı.

00.54 Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında devam eden çatışmalardan ve artan sivil kayıplardan ötürü son derece endişeli olmaya devam ettiğini belirtti.

00.02 ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri "büyük endişeyle" yakından takip ettiklerini belirtti.

00.00 Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı.

- HALEP'TE YPG/SDG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.