YPG/SDG'ye verilen süre doldu! Şeyh Maksud'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'nin Halep kent merkezinde orduyla girilen çatışmalardan sonra bölgeden çıkmak için tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açtı.

24 EKİBİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

#SONDAKİKA 24 Ekibi Halep'te çatışma ortasında kaldı



Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Ordu birlikleri, Eşrefiyye'nin ardından Beni Zeyd Mahallesi'nin büyük bölümünü... pic.twitter.com/0tkoIH9u5d — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 9, 2026

Halep'te Suriye ordusunun operasyon bölgesi olan Eşrefiyye-Şeyh Maksud mahalleleri hattında bulunan AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, örgüt mensupları Cendul kavşağı mevkiinde güvenlik güçlerine ateş açtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, örgütün bazı unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeyi reddederek saldırılara devam etmekte ısrar ettiğini söyledi.

Suriye Savunma Bakanlığının saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk etmeyi kabul etmesi istenmişti.

Sabah saatlerinde bölgede sükunet hakim olmuş, örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.

Suriye ordusunun operasyonlarında Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri kontrol altına alınmış, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG unsularının yuvalandığı yerlerin haritalarını paylaşarak bu noktaların hedef alınmasının planladığını belirterek sivillerin bu alanlardan uzak durmaları istedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın Şam'a gittiği duyuruldu.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG mensuplarının sıkıştığı Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ila 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirildi.

Suriye ordusu "Şeyh Maksud'dan çıkın" uyarısı yaptı. Halep'te YPG'ye operasyonun saat 18:00'da başlayacağı öğrenildi.

Halep'te tahliyeye direnen teröristler ateş açtı.

Güvenlik kaynakları, Halep'te Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmaların Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde yakından izlendiğini belirterek, "Sivil halkın güvenliği ve muhtemel göç dalgalarının önlenmesi temel önceliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensuplarının, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için "tahliye" süreci başladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre doldu.

04.29 Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.

02.09 Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Halep Valisi Azzam el-Garib, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdulgani ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulkadir Tahhan, Eşrefiyye mahallesinde incelemelerde bulundu.

01.35 Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı.

00.54 Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında devam eden çatışmalardan ve artan sivil kayıplardan ötürü son derece endişeli olmaya devam ettiğini belirtti.

00.02 ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri "büyük endişeyle" yakından takip ettiklerini belirtti.

00.00 Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı.

- HALEP'TE YPG/SDG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.