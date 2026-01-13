İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1649
  • EURO
    50,4082
  • ALTIN
    6355.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • YPG'yi operasyon korkusu sardı! Teröristler köprüyü patlattı
Dünya

YPG'yi operasyon korkusu sardı! Teröristler köprüyü patlattı

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir ile rejim kontrolündeki bölgeler arasındaki ulaşımı sağlayan köprüyü patlattı.

AA13 Ocak 2026 Salı 14:36 - Güncelleme:
YPG'yi operasyon korkusu sardı! Teröristler köprüyü patlattı
ABONE OL

Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir bölgesiyle Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölge arasında yer alan bir köprüyü patlattığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yayımlanan habere göre, Deyr Hafir bölgesindeki Ümmü Tine Köyü'nde yer alan köprü terör örgütü mensuplarınca patlatıldı.

Söz konusu köprünün terör örgütünün işgal ettiği Deyr Hafir bölgesi ile Halep'in kuzeyinde Suriye yönetiminin kontrolü altındaki alan arasında geçiş yolu üzerinde bulunduğu ifade edildi.

Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

YPG ve Esedçilerden ortak takviye! Suriye'den sert tepki: Bunun karşısında elimiz kolumuz bağlı kalmayacak

YPG'nin kozları tek tek elinden alınıyor! Suriye operasyonları Fırat'ın doğusuna kaydırabilir
  • YPG/SDG saldırı
  • Deyr Hafir köprü
  • terör örgütü yayılım

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.