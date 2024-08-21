İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2024 Çarşamba / 16 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9111
  • EURO
    37,7408
  • ALTIN
    2735.07
  • BIST100
    10043.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yük gemisi maymun çiçeği nedeniyle karantinaya alındı
Dünya

Yük gemisi maymun çiçeği nedeniyle karantinaya alındı

Arjantin'de, Parana Nehri'ndeki bir yük gemisini maymun çiçeği (mpox) virüsü endişesiyle karantinaya alındı.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
Yük gemisi maymun çiçeği nedeniyle karantinaya alındı
ABONE OL

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Liberya bandıralı geminin Brezilya'nın Santos kentinden Arjantin'deki San Lorenzo Limanı'na gitmek üzere olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolculuk sırasında mürettebattan "gemideki Hint uyruklu bir kişinin çoğunlukla göğsünde ve yüzünde kist benzeri cilt lezyonları görüldüğüne" dair uyarı aldıkları ifade edildi.

GEMİ PARANA NEHRİ'NE DEMİR ATTI

M çiçeği semptomları gösteren kişinin mürettebatın geri kalanından izole edildiği belirtilen açıklamada, yük gemisinin bu nedenle Parana Nehri'nde demir atarak karantina altına alındığı aktarıldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HAKKINDA

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık. Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor. M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilen 11 soru, 11 cevap

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.