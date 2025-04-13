Cezayir, Fransa'daki bir konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.



Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'daki konsolosluk çalışanlarından birinin tutuklanması nedeniyle Fransa Büyükelçisi Romatet'e güçlü bir protesto notası verildiği bildirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Mekramane'nin, Fransa Büyükelçisi Romatet'i bakanlık binasında kabul ettiği aktarılan açıklamada, görüşmede diplomatik dokunulmazlığa sahip bir konsolosluk görevlisini hedef alan Fransız yargı makamlarının kararına, Cezayir'in şekil ve içerik olarak karşı çıktığı vurgulandı.

Fransa'daki yargı soruşturmasının, "Amir DZ" olarak bilinen şahsın kaçırılmaya çalışıldığı iddialarıyla ilgili olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu Cezayirli personelin, önceden diplomatik kanallar aracılığıyla herhangi bir bildirim yapılmaksızın kamuya açık bir alanda gözaltına alındığı kaydedildi.

Konsolosluk çalışanının telefonunun, "Amir DZ" olarak bilinen Amir Boukhors'un ikametgahı çevresinde bulunduğu iddiasına değinilen açıklamada, bu gerekçenin zayıf ve yetersiz olduğu, geçici tutukluluğu haklı çıkaracak bir delil bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu olayın amacının iki ülke arasında yeniden canlandırılması kararlaştırılan ikili ilişkiler sürecini baltalamak olduğu savunuldu.

Sosyal medyada "Amir DZ" adını kullanan Boukhors, bir influencer olarak tanınıyor. Fransa'da ikamet eden ve kaçırılma girişiminde bulunulan Boukhors, Cezayir hükümetinin ve yetkililerinin politikalarını eleştiren içerikler paylaşıyor.

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