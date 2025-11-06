İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1209
  • EURO
    48,6017
  • ALTIN
    5413.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yüksek Mahkeme'deki kritik dava için Trump'tan ilk yorum
Dünya

Yüksek Mahkeme'deki kritik dava için Trump'tan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerin kaldırılmasının yalnızca ABD'yi değil tüm dünyayı ekonomik bunalıma sürükleyeceğini öne sürdü. Trump, Yüksek Mahkeme'de görülen tarife davasının 'iyi geçtiğini' belirterek, bu süreci ülke tarihinin en kritik davalarından biri olarak tanımladı.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Yüksek Mahkeme'deki kritik dava için Trump'tan ilk yorum
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeleri kaybetmenin ülkesi için yıkıcı olacağını savunarak tarifelerin olmaması halinde tüm dünyanın bunalıma gireceğini ileri sürdü.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, ABD Yüksek Mahkemesinde görülen tarife davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Tarifelerle ilgili Yüksek Mahkemede görülen davanın "iyi geçtiğini duyduğunu" söyleyen Trump, bunu "ABD tarihindeki en önemli davalardan biri" olarak nitelendirdi.

Trump, gümrük vergilerine ilişkin "Eğer bunu kaybedersek ülkemiz için yıkıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tarifeleri savunan Trump, "Örneğin; (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi, bizi nadir toprak elementleriyle vurdu. Ben de yüzde 100 tarifeyle vurdum. 10 dakika içinde aradılar ve bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.

Gümrük vergileri olmaması halinde tüm dünyanın bunalıma gireceğini öne süren Trump, "Çünkü biliyorsunuz bu, bize yönelik değil, tüm dünyaya yönelik bir tehditti. Bunu dünya için yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ve diğer ülkelerin liderleriyle çok başarılı toplantılar yaptığını ve bu görüşmelerin gümrük vergileri olmadan gerçekleşemeyeceğini savundu.

  • Trump
  • tarifeler
  • Yüksek Mahkeme

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.