Dünya

Yüksek vergi ve harçlar Alman havayollarını vurdu! 100 uçuş iptal edilecek

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr, yüksek vergi ve harçlar nedeniyle haftada 100 iç hat uçuşunu iptal etmeye hazırlandıklarını açıkladı. İrlandalı havayolu şirketi Ryanair de Almanya'da 24 uçuş noktasını iptal ettiğini duyurdu.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya'da hava yolu şirketleri artan maliyetler nedeniyle uçuşları azaltmaya gidiyor. Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, Almanya'daki iç hat uçuş operasyonlarının maliyetlerinin 2019 yılından bu yana iki kat arttığını belirtti. Yüksek vergi ve harçlar nedeniyle artan maliyetlerin uçuş operasyonlarını etkilediğini belirten Spohr, bu gerekçe ile haftada 100 iç hat uçuşunu iptal etmeye hazırlandıklarını açıkladı. Spohr, iptal planı kapsamında ilk aşamada Münih Havalimanından Münster/Osnabrück'e ve Dresden'e olan iç hat uçuşlarının inceleme altında olduğunu söyledi.

RYANAİR DA İPTALLERİ DUYURDU

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair tarafından yapılan açıklamada da, Almanya'daki uçuş operasyonlarının daha da azaltılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, hava yolu şirketi, kış dönemi uçuş programında yaklaşık yüzde 10 daha az sefer düzenleyecek. Bu kapsamda 24 uçuş rotası iptal olacak ve 800 bin koltuk boş kalacak. Özellikle Berlin-Brandenburg, Köln/Bonn, Dresden, Hamburg gibi şirketin yoğun uçuşlarının olduğu toplam 9 havalimanı bu karardan etkilenecek.

Ryanair'den yapılan açıklamada, Almanya'da daha az uçma kararının Alman hükümetinin ülkedeki yüksek maliyetleri düşürme konusundaki yetersizliğinin bir sonucu olduğunu belirtildi. Şirket açıklamasında, "Aşırı hava trafik vergisi, hava trafik kontrolü, güvenlik ve havalimanı ücretlerindeki keskin artışın Almanya'nın rekabet gücünü diğer AB ülkelerine kıyasla zayıflattığının" altı çizildi. Maliyet artışlarının azaltılmaması halinde Ryanair'in 2026 yaz uçuş programında da iptallerin olabileceği belirtiliyor.

Almanya'da uzmanlar, iç hat uçuşlarındaki yolcu sayısının Covid-19 pandemisinden sonra eski seviyesine ulaşamadığını, bunun nedenleri arasında da "iş seyahatlerinin yerini video konferans toplantılarının alması ve yolcuların demiryolu taşımacılığını tercih etmesi" olduğunu ifade ediyor.

