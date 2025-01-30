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Dünya

Yunan adasında volkanik hareketlilik

Yunanistan'ın Santorini Adası'na ait kalderada son dönemde sismik volkanik hareketlilikte artış gözlendiği bildirildi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Yunan adasında volkanik hareketlilik
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, sismik volkanik hareketlilikteki artış nedeniyle bilim insanlarından oluşan kurul, gelişmeleri yakından incelemeye başladı.

Kuruldaki uzmanlar, mevcut bilgiler ışığında endişe edecek bir durumun olmadığını ve benzer hareketliliğin 2011-2012 yıllarında da 14 ay boyunca sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, ilgilileri konuya ilişkin toplantıya çağırdı.

Toplantıda Santorini Adası'nın özel jeolojik, jeomorfolojik ve sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurularak sivil koruma mekanizmasının Ada'da hazır edilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın 200 kilometre güneydoğusunda yer alan volkanik ada Santorini'de en son MÖ 1600 yıllarında volkanik patlama oldu. Patlama sonrası Ada'nın yaklaşık 73 kilometrekarelik bölümü su altında kaldı.

Santorini'den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla Ada'dan ayrışan Santorini Kalderası, simsiyah görünümüyle turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri haline geldi.

Volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşan volkanik yer şekline "kaldera" deniliyor.

  • Santorini Adası
  • Volkanik Hareketlilik
  • Sismik Aktivite

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