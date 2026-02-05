Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD'nin başkenti Washington D.C.'de katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yunan basınına göre Dendias, Türkiye'nin son yıllarda askeri ve diplomatik alanda etkisini belirgin şekilde artırdığını söyledi.

"TÜRKİYE SON YILLARDA SON DERECE BAŞARILI OLDU"

Türkiye'nin dış politika ve güvenlik alanında önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Dendias, bu durumu "Türkiye son yıllarda son derece başarılı oldu" sözleriyle ifade etti.

TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ ROLÜNE VURGU YAPTI

Özellikle Afrika'ya dikkat çeken Dendias, Türkiye'nin Libya'daki rolüne vurgu yaptı. Batı Libya'da askeri varlığın bulunduğunu hatırlatan Yunan Bakan, Ankara'nın Doğu Libya ile de temas ve anlaşmalar geliştirdiğini söyledi. Dendias, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika başta olmak üzere kıta genelinde artan bir etkiye sahip olduğunu dile getirdi.

"TÜRK VARLIĞI AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR"

Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde Afrika'ya sık sık ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Dendias, bu süreçte Türk varlığının sahada net biçimde hissedildiğini ifade etti. Dendias, "Afrika'da nereye gitsem Türk varlığı açık şekilde görülüyordu" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SAHADA BİZZAT GÖRDÜM"

Türkiye'nin kıtadaki etkinliğini somut bir örnekle anlatan Dendias, Afrika'da bulunduğu iki ayrı ziyarette Başkan Erdoğan ile aynı ülkelerde eş zamanlı olarak sahada olduklarını belirtti. Bu durumu, "İki ayrı durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sahada bizzat gördüm" sözleriyle aktardı.

Öte yandan Yunanistan ile İsrail arasında geliştirilen işbirliğine de değinen Dendias, bu ortaklığın Türkiye'yi dışlama amacı taşımadığını savundu. Türkiye'nin de bu tür mekanizmalara dahil olabileceğini öne süren Dendias, bunun uluslararası kurallara uyumla mümkün olabileceğini ifade ederek Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne işaret etti.

Komşu ülkelerle diyaloğun önemine vurgu yapan Dendias, Yunan hükümetinin Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulmasından yana olduğunu belirtti.

"Komşu ülkeyle görüşmelerin sürmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü iletişim her zaman gereklidir" ifadelerini kullandı.