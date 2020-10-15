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Dünya

Yunan bakana tepki: Bağdat'tan Türkiye aleyhine açıklama yapması gereksiz

Irak Meclisi Dış İlişkileri Komisyonu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'in Bağdat ziyaretini “Düşünmeden alınmış karar” olarak nitelendirdi. Irak Meclisi Dış İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zafır el-Ani, 'Yunan Bakanın Bağdat'tan Türkiye aleyhine açıklama yapması, hem gereksiz hem de Irak'ın tarafsız tutumuna uyum sağlamıyor.' dedi.

IHA15 Ekim 2020 Perşembe 15:13 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:18
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Irak Meclisi Dış İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zafır el-Ani yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’in Bağdat’a yaptığı ziyaretini değerlendirdi. 

Dendias’in Bağdat’a yaptığı ziyareti ve karşılanmasını “Düşünmeden alınmış karar” olarak nitelendiren el-Ani “Yunan Bakanın Bağdat’tan Türkiye aleyhine açıklama yapması, hem gereksiz hem de Irak’ın tarafsız tutumuna uyum sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

El-Ani açıklamasında ilişkilerinde gerginlik yaşanan iki arasında taraf tutmak, bir tarafı razı etmek ve Türkiye gibi komşu bir ülkeye düşmanlık etmek ülkenin çıkarı doğrultusunda olmadığını vurguladı.

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