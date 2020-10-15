Yunan bakana tepki: Bağdat'tan Türkiye aleyhine açıklama yapması gereksiz

IHA 15 Ekim 2020 Perşembe 15:13 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:18

Irak Meclisi Dış İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zafır el-Ani yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’in Bağdat’a yaptığı ziyaretini değerlendirdi.

Dendias’in Bağdat’a yaptığı ziyareti ve karşılanmasını “Düşünmeden alınmış karar” olarak nitelendiren el-Ani “Yunan Bakanın Bağdat’tan Türkiye aleyhine açıklama yapması, hem gereksiz hem de Irak’ın tarafsız tutumuna uyum sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

El-Ani açıklamasında ilişkilerinde gerginlik yaşanan iki arasında taraf tutmak, bir tarafı razı etmek ve Türkiye gibi komşu bir ülkeye düşmanlık etmek ülkenin çıkarı doğrultusunda olmadığını vurguladı.