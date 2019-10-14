Yunan bakandan algı operasyonu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikon Panayiotapulos, Fransız gemilerinin rutin görev değişimi üzerinden algı operasyonu yaparak, Fransızların Doğu Akdeniz’e takviye kuvvet göndereceğini söyledi. Panayiotopulos, “Fransızlar 7 numaralı parsele bir fırkateyn gönderecekler. İtalya da bir gemi yollayacak” açıklaması yaptı. Ancak bu açıklamanın “algı operasyonu” olduğu öğrenildi.

NÖBET DEĞİŞİMİ

Deniz hukuku uzmanları, Fransız gemilerinin 2017’den itibaren Akdeniz’deki faaliyetlerini artırdığı ve 2018’den sonra da gemilerini Doğu Akdeniz’e kaydırdığına dikkat çekti. Fransız gemilerinin ortalama 2 aylık periyotlarla bölgede görev yaptığı ve gemilerin görev devir teslimlerinin ise 10 güne kadar bindirmeli olarak icra edildiği hatırlatıldı. Şu anda Doğu Akdeniz’de Fransızların FS Auvergne ve FS La Fayette fırkateynleri bulunuyor. FS Auvergne fırkateyni; 3 Ağustos-11 Ekim arasında Doğu Akdeniz rotasyon görevi icra ederek 11 Ekim günü görevini FS La Fayette fırkateynine devrederek ana üssü olan Toulon’a intikale başladı.

BİLGİ AKTARDILAR

FS La Fayette fırkateyni ise; 11 Ekim günü Doğu Akdeniz rotasyon görevini devraldı. Şu anda GKRY’nin sözde 7 no’lu parselin 125 NM güneyinde bulunuyor.

Uzmanlar, bölgeye intikal eden Fransız gemilerinin NATO usullerine uygun olarak Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katılan Türk gemilerine bilgi aktarımında bulunduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, “Doğu Akdeniz’e gelen FS La Fayette fırkateyni, Yunanistan Savunma Bakanı tarafından ‘GKRY’nin sözde 7 no’lu parseline gideceği’ haberlerinin aksine Doğu Akdeniz rotasyon görevini devralmaya gelmiştir” dedi.