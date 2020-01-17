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Dünya

Yunan Başbakan, davet edilmediği Berlin'deki Libya Konferansı'nı hedef aldı

Berlin'de düzenlenecek Libya konferansına Yunanistan'ın davet edilmemesi nedeniyle ülkede muhalefet partilerin hedefi haline gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, provokatif açıklamalarda bulundu. Berlin'de gerçekleştirilecek Libya Konferansı'nı hedef alan Miçotakis Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşması iptal edilmedikçe Libya'da hiçbir siyasi çözümü kabul etmeyeceğini ve alınacak kararları veto edeceğini tehdidinde bulundu.

Star.com.tr17.01.2020  10:46 - Güncelleme: 17.01.2020  11:02

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moskova’da gerçekleştirilen Libya görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na katılacak ülkeleri duyurmuştu. Davet edilen ülkeler arasında Yunanistan'ın olmaması ülkede krize neden olmuş, Çipras'ın liderliğini yaptığı SYRIZA, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i hedef almıştı.

YUNAN BAŞBAKAN'DAN TEHDİT

Eleştirilen ardından canlı yayına çıkan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, tehditkar açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışmalarını hedef alan Miçotakis, "Bu sadece Yunanistan ile ilgili değil, bir bütün olarak Avrupa ile ilgili" sözleriyle provokatif tutumunu sürdürdü.

BERLİN'DEKİ LİBYA KONFERANSINI HEDEF ALDI

Yunanistan'ın Pazar günü Berlin Konferansı'na davet edilmediğini dile getiren Yunan Başbakan Miçotakis, sözleriyle Libya Konferansı'nı da hedef aldı. Miçotakis, Yunanistan'ın Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının iptal edilmedikçe Libya'da hiçbir siyasi çözümü kabul etmeyeceğini ve alınacak kararları veto edeceğini tehdidinde bulundu.

MİÇOTAKİS AB'DEN YARDIM İSTEDİ

Mitsotakis ayrıca, Yunanistan'ın Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdiğini de açıkladı.

DARBECİ HAFTER, GİZLİCE ATİNA’YA GELDİ

Libya’nın darbeci generali Halife Hafter, gece saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere Atina’ya geldi.

Hafter’in 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı öncesinde görüşmeler yapmak üzere Atina’ya ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan Yunan basınında, Hafter’in Atina ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu ifade edildi.

LİBYA KONFERANSINA KATILACAK ÜLKELER

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı açıklamada 19 Ocak Pazar günü Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkaları seviyesinde davette bulundu. Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin davet edildiği belirtildi.

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