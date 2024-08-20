Gazete, haberinde, 'pasif Miçotakis hükümetinin, Yunan Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin (MEB) bir kısmını Ankara'ya bağışlayarak İtalyan keşif gemisi ıevoli Relume'nin Yunan karasuları içinde kısıtladığını' aktardı. Söz konusu İtalyan gemisi, Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik ara bağlantı kablosunun döşenmesine ilişkin bölgede incelemeler yürütüyordu.

Haberde ayrıca, "Atina, Türkiye'nin Ege'deki talepleriyle tam bir uyum içinde hareket ediyor ve artık Ankara'nın belirlediği sınırların dışına çıkmaya cesaret edemiyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazetede yer alan haberde, Türkiye'nin temmuz ayı sonunda Kasos'un güneydoğusunda İtalyan gemisi etrafını Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerle sardığı, bunun üzerine Yunanistan'ın emriyle geminin bölgeden ayrılıp Girit Adası'na dönmesiyle tansiyonun düştüğü ifade edildi. Atina'nın artık Ankara'nın emirlerine göre hareket ettiği belirtilen haberde ayrıca, Pazar günü öğleden sonra yayınlanan NAVTEX ile İtalyan gemisinin Kasos yakınlarına geri döndüğü ancak Yunan karasuları içerisinde ve özellikle 'Türkiye'yi rahatsız etmeyecek' bir noktada çalışma yürüttüğü aktarıldı.

"Söz konusu bu gelişme, Atina'nın Türkiye'nin itirazlarına tam anlamıyla boyun eğdiğini göstermekte ve Türk-Libya mutabakatını aslında tanıyormuş gibi davranmakta" ifadeleri kullanılan haberde, "İtalyan gemisi çalışmalarına devam etti ancak Yunan makamlarının yayınladığı NAVTEX'te bu sefer Yunan-Türk ilişkilerinde yeni bir krize neden olabilecek alanlara yer vermekten kaçınıldı" denildi.

Geminin Kasos'a hareket etmesinin ardından Türkiye'nin anında İtalyan gemisinin hareketlerini izlemek üzere TCG Gelibolu fırkateynini bölgeye gönderdiği aktarılırken, Yunan tarafından ise 'Sahil Güvenlik gemisinin bile gönderilmediği' ifade edildi.

Bu gelişmeyele Ankara'nın, Yunan hükümetine Ege'de olup bitenlerden kendisinin haberdar olması gerektiği mesajını verdiği vurgulandı.

Gazetede yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Tarih yine aynı özelliklerle tekerrür ederken, iktidar yine sessiz kalıyor. Türkiye, beklendiği gibi, iki AB ülkesi arasındaki elektrik enterkonneksiyon projesine aldırış etmeden Atina'nın planlarında 'boşluk' bırakmıyor. Anlaşma Brüksel'in onayıyla hazırlanmış ve yürütülmüştür. Yunanistan'ın sözde 'dostu' Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ise ne şimdi ne de daha önceki Kasos krizinde Türkiye'nin eylemlerine tepki gösterdi. Olay, Temmuz ayında gerilime yol açan bölgede meydana geldi. Atina artık Türklerin isteklerine itaatkar bir şekilde uyuyor gibi görünüyor."

"Türkiye, Yunan takımadalarına kendi pozisyonunu kesinlikle empoze etti" ifadeleri kullanılan haberde son olarak, hükümetin 'yatıştırma ve itaatkârlık' dış politikasının, ilan edilen yeni NAVTEX ile doğrulandığı belirtildi.