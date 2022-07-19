Yunan basını nüfus sayımını böyle servis etti: Savaşı kaybettiğimiz yer

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) başkanı Thanos Thanopoulos, nüfus sayımının sonuçlarını açıkladı.



ELSTAT'ın verilerine göre, 2011 nüfus sayımında 10 milyın 816 bin 286 olan nüfus, yüzde 3.5 azalışla 10 milyon 432 bin 481 oldu. Nüfusta yaklaşık 383 bin 805 kişilik bir azalma meydana geldi.

Kadınlar 5 milyon 357 bin 232 ile nüfusun yüzde 51.3'ünü oluştururken, erkekler 5 milyon 75 bin 249'la nüfusun 48.7'sini oluşturdu. Attika'nın (Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan bölge) nüfusunun 3 milyon 792 bin 469 olduğu tahmin ediliyor ve 2011'e kıyasla nüfus, 35 bin 965 kişi azaldı.

Ülkenin 13 bölgesinden 12'sinde nüfus azalırken, bir tanesinde Güney Ege'de artış yaşandı. Güney Ege'de, bir önceki sayımda 309 bin olan nüfus nüfuslu 324 bin oldu.

"SAVAŞI KAYBETTİĞİMİZ ASIL YER BURASI"

Bazı gruplar nüfus sayımına karşı çıkarak verileri önemsemediğini duyururken, Yunan medyası konuya bambaşka bir yerden yaklaştı.

Sürekli Türkiye düşmanlığı üzerine yayın yapan bazı haber siterleri, düşen nüfusu 'Savaşı kaybettiğimiz asıl yer burası' şeklinde servis ettiler.