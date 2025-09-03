Yunan basınından çarpıcı analiz: Türkiye küresel aktör haline geldi

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi ve stratejik hamleleriyle Türkiye'yi küresel bir aktör konumuna taşıdığını yazdı. To Vima gazetesi, "İzolasyon söylemi çöktü, Türkiye artık küresel satranç tahtasında çok boyutlu oyun kuran bir aktör" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel diplomasideki rolünü mercek altına aldı. "Erdoğan ve hamleleri satranç tahtasında: Türkiye iki masada birden oynuyor" başlıklı haberde, Ankara'nın çok boyutlu diplomasi stratejisinin uluslararası dengelerde belirleyici hale geldiği vurgulandı.

Gazete, uzun yıllardır dile getirilen "izole Türkiye" söyleminin çöktüğünü belirterek, "Türkiye artık yalnız değil; küresel satranç tahtasında çok boyutlu oyun kuran bir aktör" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE KRİTİK ROL

Haberde, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolü ön plana çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı'nın hem Vladimir Putin hem de Volodimir Zelenskiy ile doğrudan temas kurarak barış için adım attığı, İstanbul'da iki kez tarafları bir araya getirdiği ve üçüncü zirve önerisinin "stratejik hamle" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Bayraktar SİHA'ların Ukrayna'ya katkısı ve ortak üretim tesisinin de Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik başarısının göstergesi olduğu kaydedildi.

ÇİN ZİYARETİ VE EKONOMİK AÇILIM

Erdoğan'ın Çin ziyareti ise To Vima tarafından "üretken ve verimli" olarak tanımlandı.

Haberde, Türkiye'nin Çin ile derinleşen ekonomik ilişkilerinin Ankara'yı küresel diplomasi ve işbirliğinde öncü konuma taşıdığına dikkat çekildi.

KÜRESEL ETKİ ALANI

Gazete, Türkiye'nin Karadeniz'den Akdeniz'e, Libya'dan Somali'ye, Katar'dan Nijer'e kadar geniş bir coğrafyada etkin olduğuna işaret etti.

Bu varlığın, Türkiye'yi bölgesel sınırların ötesine taşıyarak küresel bir aktör haline getirdiği vurgulandı.

AVRUPA İÇİN VAZGEÇİLMEZ ORTAK

To Vima, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin stratejik önemini yeniden fark ettiğini belirterek, "Avrupa hükümetleri Türkiye'yi güvenilir ve vazgeçilmez bir ortak olarak görüyor. Avrupa savunmasını kısmen Türkiye'ye emanet etmeye hazırlar" değerlendirmesinde bulundu.