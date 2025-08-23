Krizlerin çözümünde kilit ülke olan Türkiye, küresel aktör haline gelirken attığı adımlar ve imzaladığı yeni işbirlikleriyle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin son dönemde attığı adımlardan endişelenen ve güç dengelerinin değişeceğini, bu durumun Yunanistan'ın aleyhinde olacağını savunan yunan basını, Miçotakis hükümetini eleştiri yağmuruna tuttu.

MİÇOTAKİS'E "İŞE YARAMAZ" GÖNDERMESİ

Yunanistan'da yayın yapan Thess Today adlı internet sitesinde yayımlanan haberde, Miçotakis'in son zamanlarda yaşanan gelişmeleri izlemekle yetindiği ve Yunanistan'ın çıkarlarını görmezden geldiği eleştirisinde bulunuldu.

"Kıbrıs bile bu işe yaramazlar yüzünden yakında bize sırtını dönecek" başlığıyla yayımlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı diplomatik adımlar ve kritik temaslarla bir "küresel aktör" haline geldiği vurgulandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'u arayıp "değerli dostum" ifadesini kullandığı ve Eylül ayında New York'taki BM zirvesinde görüşeceği aktarılırken Miçotakis'in BM zirvesine davet edilmediği vurgulandı.

"TÜRKİYE VE FRANSA YENİ SAYFA AÇIYOR"

Söz konusu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasındaki iletişime de vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları sayesinde Avrupa-Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda daha da ileriye gittiği ve Ankara'nın AB için "tehdit değil ortak" olduğuna da değinildi.

Haberdeki, "Türkiye ve Fransa, eski defterleri kapatıp savunma sanayi iş birliği için yeni bir sayfa açıyor" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.

YUNANİSTAN YALNIZLAŞIYOR

Haberde son olarak Türkiye'nin yeni jeopolitik dengelerin merkezi konumuna geldiği ve Yunanistan'ın bölgede giderek yalnızlaştığına da değinildi.

Miçotakis hükümeti, Yunanistan'ın çıkarlarını savunamadığı, gelişmeler karşısında pasif kaldığı ve dış politikada önemli adımlar atamadığı için de eleştiri yağmuruna tutuldu.