Yunan basınından tarihi itiraf: Türk gücü görmezden gelinemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'daki buluşması, Ege'nin her iki yakasında da gündemin ilk sırasına yerleşti. Sadece siyasi mesajlar değil, kameralara yansıyan samimi anlar ve perde arkasındaki kültürel semboller Atina basınında manşetleri süsledi. İşte tarihi zirvenin perde arkası ve Yunan medyasının dikkat çeken analizleri...

EGE'DE YENİ DÖNEM: "SAKİN SULAR" POLİTİKASI TEYİT EDİLDİ

Ankara'da gerçekleşen üst düzey temaslarda "diyalog" ve "iş birliği" vurgusu ön plandaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki komşu ülkenin müttefiklik ruhuyla hareket etmesi gerektiğine dair açıklamaları, Yunanistan'da geniş yankı buldu. Kathimerini gazetesi süreci "Ege'de sakin sular" olarak nitelendirirken, her iki liderin de gerilimi düşürme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

ZİRVEYE DAMGA VURAN DETAY: ÜÇLÜ "TESBİH" SOHBETİ

Görüşmenin en çok konuşulan magazinel ve kültürel detayı ise Newsit tarafından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Miçotakis ve Fener Rum Patriği Bartholomeos arasında geçen "tesbih sohbeti", diplomasinin sadece masada değil, ortak kültürde de hayat bulduğunu gösterdi.

Akşam yemeğinde sunulan Türk ve Yunan mutfağının seçkin örnekleri, iki halkın benzerliklerini hatırlatan bir köprü görevi gördü.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜCÜ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Ankara'daki Erdoğan-Miçotakis zirvesinin ardından Yunan medyasında dikkat çeken bir "realite" vurgusu öne çıktı. Action 24 kanalı tarafından yapılan analizde, Türkiye'nin bölgesel bir dev haline geldiği ve Atina'nın bu gerçeği görmezden gelerek politika üretemeyeceği belirtildi.

ANKARA'NIN "OYUN KURUCU" ROLÜ

Yunan analistler, Türkiye'nin sadece Ege'de değil; Balkanlar, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz üçgeninde kurduğu stratejik üstünlüğe dikkat çekti. Haberde, Türkiye'nin bölgesel etkisinin artık bir "tercih" değil, Yunanistan için bir "koşul" olduğu vurgulandı.

İÇ SİYASETTE ÇATLAK SESLER: "KIRMIZI ÇİZGİ" ELEŞTİRİSİ

Zirve Atina'da genel olarak olumlu karşılansa da muhalefet cephesinden sert tepkiler de yükseldi. Özgürlük Yolu Partisi lideri Zoe Konstantopoulou, Başbakan Miçotakis'i Türkiye'de Yunanistan'ın hassasiyetlerini yeterince güçlü savunmamakla suçlayarak, ziyareti "yetersiz" olarak nitelendirdi.