Amerikan gizli servislerine ait kritik dosyaları Yunan makamlarına verdiği gerekçesiyle ABD'de 14 yıl hapis yatan Yunan casus Steve Lalas, Yunan dergisine verdiği röportajda Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yunanistan'da 1967-1974 yıllarında ülkeyi yöneten Albaylar Cuntası'nın önde gelen isimlerinden biri olan diktatör Dimitrios İoannidis'i suçlayan Lalas, "Makarios'a darbe yapmaya hakkı yoktu. Hiçbir koşulda, askeri veya siyasi, böyle bir şey olmamalıydı. Çünkü Ada'da kötü bir şey olursa Kıbrıs'ın destek almayacağını bilmesi gerekirdi. Biz bunu desteklemedik. Türkiye yürüdü, ordu, tank, uçak gönderdi. Karşılarında savaşacak kimseyi bulamadılar" İfadelerini kullandı.

TÜRKİYE 2. DÜNYA SAVAŞINDA AKILLI DAVRANDI

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na giremeyerek akıllı davrandığını belirten Lalas, "Yunanistan 2. Dünya Savaşı'nda feda edildi. Türkiye iyi iş çıkardı, akıllı davrandı. Biz nüfusumuzun beşte birini kaybettik" şeklinde konuştu.