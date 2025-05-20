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Dünya

Yunan casustan yıllar sonra gelen itiraf: Türkler karşılarında savaşacak kimse bulamadı

Yunan casus Steve Lalas, bir dergiye verdiği röportajda 1974 yılında darbe girişiminde bulunan cuntacı İoannidis'i suçlayarak, “İoannidis bir suçludur. Darbe yapacağında destek alamayacağını tahmin etmesi gerekirdi. Türkler Ada'ya geldiğinde karşılarında savaşacak kimseyi bulamadı” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK20 Mayıs 2025 Salı 10:59 - Güncelleme:
Yunan casustan yıllar sonra gelen itiraf: Türkler karşılarında savaşacak kimse bulamadı
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Amerikan gizli servislerine ait kritik dosyaları Yunan makamlarına verdiği gerekçesiyle ABD'de 14 yıl hapis yatan Yunan casus Steve Lalas, Yunan dergisine verdiği röportajda Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yunanistan'da 1967-1974 yıllarında ülkeyi yöneten Albaylar Cuntası'nın önde gelen isimlerinden biri olan diktatör Dimitrios İoannidis'i suçlayan Lalas, "Makarios'a darbe yapmaya hakkı yoktu. Hiçbir koşulda, askeri veya siyasi, böyle bir şey olmamalıydı. Çünkü Ada'da kötü bir şey olursa Kıbrıs'ın destek almayacağını bilmesi gerekirdi. Biz bunu desteklemedik. Türkiye yürüdü, ordu, tank, uçak gönderdi. Karşılarında savaşacak kimseyi bulamadılar" İfadelerini kullandı.

TÜRKİYE 2. DÜNYA SAVAŞINDA AKILLI DAVRANDI

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na giremeyerek akıllı davrandığını belirten Lalas, "Yunanistan 2. Dünya Savaşı'nda feda edildi. Türkiye iyi iş çıkardı, akıllı davrandı. Biz nüfusumuzun beşte birini kaybettik" şeklinde konuştu.

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