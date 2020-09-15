15 Eylül 2020 Salı 08:02 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 08:02

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na yaptığı kışkırtıcı ziyaretini esnasında CNN'e konuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, "Eğer barış istiyorsanız, her zaman savaşa daha iyi hazırlıklı olmalısınız." diyen Sakellaropulu, CNN'in Türkiye sorusunu duyunca geri adım attı.

Meis'in Yunanistan'ın parçası olmasının 77'nci yıl dönümü törenleri için gittiği adada CNN'e konuşan Sakellaropulu, "Krizin yaşandığı bir zamanda, Türkiye'nin yanı başındaki bir adaya ziyaretiniz kışkırtıcı bir mesaj değil mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir Yunan Cumhurbaşkanı'nın barışçıl bir ziyareti asla provokatif olamaz. Hassas zamanlardan geçiyoruz. Biz diyalogdan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır. Ama tehdit altında bir diyaloğu değil."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, cumartesi günü Selanik'te Fransa'dan alacakları Rafale tipi savaş uçaklarıyla Mirage uçaklarının yerine yeni bir filo kuracaklarını alıma ilişkin anlaşmanın önümüzdeki aylarda imzalanacağını açıklamıştı.

Miçotakis ayrıca, 10 yıl içinde 10 milyor euroluk savunma harcaması yapacaklarını söylemişti.