13 Eylül 2020 Pazar 15:48 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:48

Türkiye'nin haklı konumuna itiraz eden ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini engellemeye çalışan Yunanistan yine bir provokasyona imza attı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, sözde kurtuluş töreni için Meis Adası'na gitti. Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayan Yunan Cumhurbaşkanı uluslararası hukuku çiğneyerek adaya askeri helikopter ile indi.

İki F-16 uçağı ile iki radar uçağa eşlik etti.

Yunan Cumhurbaşkanı'nın programında Meis Adası Limanı'nda bulunan Yunan donanmasına ait gemilere ziyaret de yer alıyor.

ASKER PROVOKASYONU

28 Ağustos'ta Yunanistan adaya asker çıkarmıştı. Devam eden günlerde TRT Haber ekipleri, Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ve gözetleme kulesini görüntülemişti...

AKAR VE KOMUTANLAR DA KAŞ'TA

Aynı dakikalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi de adaya 2,1 kilometre uzaklıktaki Antalya'nın Kaş ilçesinde temaslarda bulunuyordu.