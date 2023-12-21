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Dünya

Yunan Donanmasının Kızıldeniz'e fırkateyn göndermesine muhalefetten tepki

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Donanmasına ait fırkateynin Kızıldeniz'e gönderilmesi kararına tepki gösterdi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
Yunan Donanmasının Kızıldeniz'e fırkateyn göndermesine muhalefetten tepki
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KKE tarafından yayımlanan açıklamada, "Yunan fırkateyninin ticari gemilerin korunması adı altında Kızıldeniz'e gönderilmesi, ülkeyi doğrudan ABD'nin desteğiyle bağlantılı olan tehlikeli emperyalist planlara daha da derinden dahil ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yunan gemilerinin ve diğer askeri birliklerin, ülkenin savunması ve sınırların korunması dışındaki görevlerde kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bugün, Yunanistan'ın Kızıldeniz'e fırkateyn göndereceğini duyurmuştu.

Dendias, açıklamasında "Başbakan Kiryakos Miçotakis'in emri üzerine, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve Deniz Kuvvetleri Başkanı'ndan, ticari gemileri ve denizcilerin hayatlarını korumak amacıyla Yunan Donanmasına ait bir fırkateynin Refah Muhafızı Operasyonu'na katılmasını istedim" demişti.

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