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Dünya

Yunan etli ekmeğe de çöktü!

Yunanlar baklava, kokoreç ve cacıktan sonra etli ekmeğe de sahip çıktı. Türk şefler, Yunanları gerçek etli ekmek yemeye davet etti.

Akşam Gazetesi6 Mart 2024 Çarşamba 08:38 - Güncelleme:
Yunan etli ekmeğe de çöktü!
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Yunanlar baklava, kokoreç ve cacıktan sonra Konya'yla ünlenen etli ekmeği sahiplendi. Sivaslı aşçılar, Anadolu lezzetine sahip çıkarak, "Yunanlar gelip etli ekmeğin hasını burada yesin" dedi.

YAĞLI KABURGA ETİNDEN YAPILIR

Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerini sahiplenmeye çalışan Yunanlar; baklava, pilaki, kebap, kokoreç ve cacıktan sonra bu kez de etli ekmeğin kendilerine ait olduğunu iddia etti. Bunu duyan Sivaslılar etli ekmeğin kendilerine ait olduğunu söyledi. Yunanları Sivas'a davet eden etli ekmek ustası Ali Kara, "Başka şehirlerimizde de yapılıyor ama Sivas'ın kendine has özellikleri var. Biz genellikle dişi büyükbaş hayvanların etini kullanıp, iç harcını yağlı kaburga etlerinden hazırlarız" diye konuştu.

LEZZETLERİMİZ ÖN PLANDA

Yunanların etli ekmeği sahiplenmesine şaşırmadığını dile getiren aşçı Burak Yücetağ ise şunları söyledi: "Daha önceki yıllarda bazı yemeklerimizi sahiplenmeye çalışmışlardı. Hatta kokoreçi de sahiplenmişler. Bu gidişle Türkiye'yi sahiplenme düşünceleri olacak gibi duruyor. Ama öyle bir durumda 'yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar' diye düşünüyoruz. Türk milleti olarak lezzetimizle her zaman ön plandayız. Sivas için de etli ekmek çok meşhur bir yiyecek."

KONYA'YLA ÜNLENEN BİR LEZZETİMİZ

AKŞAM'a konuşan Şef Mehmet Yalçınkaya, etli ekmeğin Konya ile ünlendiğini belirterek şunları söyledi: "Ben etli ekmeği Konya'nın diye biliyorum. Harcında kuşbaşı dana eti kullanıyorlar ama Sivas'ta da yapılıyor. Bu noktada bölge devreye giriyor. Mesela arabaşı Konya'da, Yozgat'ta ve Sivas'ta var. Yemeğin coğrafi işaretini ise Yozgat almış. Bölgeler birbirlerine yakın oldukları için hepsi birbirinden esinleniyor. Keşkek de buna dahil."

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